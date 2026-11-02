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Гумдопомогу мешканцям Олешків планують доставляти щонайменше раз на місяць – Лубінець

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Гумдопомогу мешканцям Олешків планують доставляти щонайменше раз на місяць – Лубінець
Фото: https://t.me/I_Vyhivskyi

Гуманітарну допомогу мешканцям окупованих Олешків на Херсонщині планують доставляти щонайменше раз на місяць, заявив омбудсман Лубінець.

"Ми (з російською стороною – ІФ-У) обговорювали можливість, щоб подібна доставка гуманітарної допомоги стала системною. Ми прямо про це домовились. Наразі триває комунікація як це зробити не рідше одного разу на місяць. Це потрібно для виживання громадян, які прийняли рішення залишитися в Олешках, щоб вони мали хоч якісь елементарні речі", – сказав Лубінець на пресконференції за результатами гуманітарної місії в Олешках у вівторок.

Лубінець розповів, що частина мешканців, їх точну кількість омбудсмен не називає, вирішила залишитися. За словами Лубінця, під час особистих розмов люди підтверджували йому, що це їхнє власне бажання. Для них привезли їжу, воду, ліки та пальне для генераторів. Окремо доставили устаткування для лікарні, яка продовжує працювати в Олешках.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#олешки #гумдопомога
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