Гумдопомогу мешканцям Олешків планують доставляти щонайменше раз на місяць – Лубінець

Гуманітарну допомогу мешканцям окупованих Олешків на Херсонщині планують доставляти щонайменше раз на місяць, заявив омбудсман Лубінець.

"Ми (з російською стороною – ІФ-У) обговорювали можливість, щоб подібна доставка гуманітарної допомоги стала системною. Ми прямо про це домовились. Наразі триває комунікація як це зробити не рідше одного разу на місяць. Це потрібно для виживання громадян, які прийняли рішення залишитися в Олешках, щоб вони мали хоч якісь елементарні речі", – сказав Лубінець на пресконференції за результатами гуманітарної місії в Олешках у вівторок.

Лубінець розповів, що частина мешканців, їх точну кількість омбудсмен не називає, вирішила залишитися. За словами Лубінця, під час особистих розмов люди підтверджували йому, що це їхнє власне бажання. Для них привезли їжу, воду, ліки та пальне для генераторів. Окремо доставили устаткування для лікарні, яка продовжує працювати в Олешках.