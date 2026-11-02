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Лубінець: У межах домовленостей із РФ не розголошуватимуть кількість громадян, які виїхали з Олешок

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Лубінець: У межах домовленостей із РФ не розголошуватимуть кількість громадян, які виїхали з Олешок
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Кількість громадян, які вирішили повернутися в Україну або виїхати на підконтрольну РФ територію з окупованих Олешок Херсонської області, не розголошуватимуть відповідно до домовленостей із російською стороною, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро .

"У нас в рамках наших домовленостей з російською стороною ми не оприлюднюємо цифри, скільки громадян обрали для себе повернутися в Україну, скільки громадян виїхали на територію, яку контролює Російська Федерація", – сказав Лубінець під час пресконференції у понеділок у Києві за результатами гуманітарної операції в Олешках.

За його словами, механізм, застосований під час операції в Олешках, потенційно може бути використаний для порятунку українських громадян в інших населених пунктах, де вони перебувають у подібних гуманітарних умовах. "Те, що ми зробили в Олешках, на мій погляд, це потенційний механізм, який ми можемо застосовувати по відношенню до інших населених пунктів, де зараз наші громадяни проживають в подібних умовах", – зазначив омбудсмен.

Він додав, що гуманітарна катастрофа існує не лише в Олешках. За його словами, кілька таких населених пунктів є на території Херсонської області, а також в інших регіонах України, де тривають активні бойові дії та проходить фактична лінія фронту.

Лубінець наголосив, що під час операції було важливо забезпечити постійний контроль за виконанням домовленостей, тому офіційні цифри не оприлюднюватимуть ані українська, ані російська сторона.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки, який діяв в 27 жовтня за координації першої леді США Меланії Трамп, завершився у неділю після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів.

Згодом перша леді США Меланія Трамп зазначила, що планове гуманітарне перемир'я у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#громадяни #евакуація #олешки
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