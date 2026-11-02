В Ізюмі вже 27 постраждалих, одна людина загинула

Станом на 14:30 кількість постраждалих унаслідок ранкового російського авіаудару по Ізюму сягнула 27, ще одна людина загинула.

"Одна людина загинула, ще 27 постраждали. Серед них – 11-річний хлопчик та 10-річна дівчинка", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, магазини, згоріли цивільні автомобілі.

За фактом російського удару відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, у понеділок вранці ворог обстріляв Ізюм із застосуванням КАБів. Одна людина загинула, ще 15, у тому числі 11-річний хлопець, постраждали.