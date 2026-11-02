Жителя Луганщини, який воював у складі армії РФ та потрапив у полон на Сумщині, засуджено до 15 років ув'язнення

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду чоловіка, який у складі російської армії брав участь у бойових діях проти України та в червні 2026 року потрапив у полон Збройних сил України на Сумщині, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі в понеділок, засудженому 36 років, він є жителем Луганщини. Ще у 2014 році чоловік перейшов на бік РФ, отримав російське громадянство та вступив до незаконних силових структур "ЛНР", де служив у так званих "міністерстві державної безпеки", "народній міліції" та "міністерстві внутрішніх справ".

"У 2025 році чоловік уклав контракт із російською армією та став командиром підрозділу 90-ї танкової дивізії зс рф. У червні 2026 року під час спроби захопити частину Сумщини його взяли в полон українські військові поблизу села Грабовське", – зазначається в повідомленні відомства.

Як наголошується, у суді чоловік визнав свою вину. Публічне обвинувачення підтримували прокурори Сумської обласної прокуратури.