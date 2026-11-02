Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Жителя Луганщини, який воював у складі армії РФ та потрапив у полон на Сумщині, засуджено до 15 років ув'язнення

1 хв читати
Додати як джерело
Жителя Луганщини, який воював у складі армії РФ та потрапив у полон на Сумщині, засуджено до 15 років ув'язнення

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду чоловіка, який у складі російської армії брав участь у бойових діях проти України та в червні 2026 року потрапив у полон Збройних сил України на Сумщині, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі в понеділок, засудженому 36 років, він є жителем Луганщини. Ще у 2014 році чоловік перейшов на бік РФ, отримав російське громадянство та вступив до незаконних силових структур "ЛНР", де служив у так званих "міністерстві державної безпеки", "народній міліції" та "міністерстві внутрішніх справ".

"У 2025 році чоловік уклав контракт із російською армією та став командиром підрозділу 90-ї танкової дивізії зс рф. У червні 2026 року під час спроби захопити частину Сумщини його взяли в полон українські військові поблизу села Грабовське", – зазначається в повідомленні відомства.

Як наголошується, у суді чоловік визнав свою вину. Публічне обвинувачення підтримували прокурори Сумської обласної прокуратури.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сумська #держзрада #вирок
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

КМДА повідомила про зміни у роботі метрополітену – у звичайному режимі працює тільки "синя" лінія метро

КМДА повідомила про зміни у роботі метрополітену – у звичайному режимі працює тільки "синя" лінія метро

На "зеленій" лінії метро між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений, "синя…

Читати

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" зазнав ворожого втручання з фейком про радіаційну загрозу – ПС ЗСУ

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" у неділю ввечері, ймовірно, зазнав ворожого втручання з розсиланням хибного сповіщення, тоді як реальна раді…

Читати
Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області після нічної російської атаки, станом на вечір неділі тимчасово…

Читати
Зеленський: Рішення щодо української ППО потрібно реалізувати якнайшвидше, Україна не може чекати роки

Зеленський: Рішення щодо української ППО потрібно реалізувати якнайшвидше, Україна не може чекати роки

Українська сторона продовжує комунікувати потребу в ракетах Patriot з США, Європою та іншими партнерами, які можуть допомогти, заявив президент Украї…

Читати