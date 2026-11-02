У пансіонаті під Києвом вночі спалахнула пожежа, загинула людина, є постраждалі – ДСНС

У ніч на 2 листопада в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа в триповерховій будівлі пансіонату, загинула одна людина, ще п'ятеро осіб отримали травми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"2 листопада о 02:56 до Служби порятунку Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу в пансіонаті у с. Софіївська Борщагівка на вул. Оксамитова. … встановлено, що займання виникло в одній із кімнат на другому поверсі триповерхової будівлі", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що на момент виникнення пожежі в пансіонаті перебувала 51 особа, зокрема четверо працівників персоналу. Рятувальники організували евакуацію людей із залученням ланок газодимозахисної служби. Під час проведення робіт підрозділи ДСНС врятували 30 маломобільних осіб.

"На жаль, під час ліквідації пожежі виявлено тіло людини 1952 року народження. Ще п'ятеро осіб постраждали – їх госпіталізували до Київської обласної клінічної лікарні", йдеться у повідомленні.

Причину виникнення пожежі встановлюють.