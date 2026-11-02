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В Україні найближчими днями переважатиме суха погода, у Карпатах можливий мокрий сніг

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В Україні найближчими днями переважатиме суха погода, у Карпатах можливий мокрий сніг

У більшості областей України найближчими двома днями істотних опадів не очікується, невеликі дощі можливі лише в Криму та на Одещині, тоді як у Карпатах прогнозують мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 3 листопада, у північно-східній частині країни вночі та вранці можливий туман. Вітер північний, у південній частині – північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-8° тепла, вдень – 5-11°. На південному сході країни вночі очікується 4-9° тепла, вдень – 10-15°. У Карпатах уночі без опадів, удень можливий невеликий мокрий сніг, температура протягом доби становитиме близько 0°.

У Києві 3 листопада буде без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 6-8° тепла, вдень – 8-10°.

У середу, 4 листопада, в Україні опадів не прогнозують, за винятком Криму, де можливий невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 0-6° тепла, на узбережжі морів – 4-9°, вдень – 4-9°, на Закарпатті та півдні країни – 7-12° тепла. У Карпатах місцями можливий невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень буде близько 0°.

У Києві 4 листопада опадів не очікується. Вітер північний, 7-12 м/с, температура вночі становитиме 3-5° тепла, вдень – 6-8°.

"За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 03 листопада найвища температура вдень була 16,6° в  1984, 1999 р., найнижча вночі -12,7° в 1979 р.", – наголошується у повідомленні відомства у понеділок.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
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