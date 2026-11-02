Окупанти просунулися в межах Гуляйпільського та Гіркого Запорізької області, збільшивши червону зону на 4,84 кв. км, – DeepState

Російські окупанти збільшили площу зони контролю поблизу населених пунктів Гуляйпільське та Гірке Запорізької області на 4,84 кв. км, водночас площа сірої зони на цих ділянках скоротилася на 2,44 кв. км, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Гуляйпільського та Гіркого", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з даними карт, площа червоної зони становить 47 416,52 кв. км проти 47 411,68 кв. км напередодні. Водночас площа сірої зони скоротилася з 62,8 до 60,36 кв. км.