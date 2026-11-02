У залізничній катастрофі в Іспанії загинули четверо громадян США, особи 66 із 69 загиблих встановлено – ЗМІ

Іспанські судові органи офіційно встановили особи 66 із 69 загиблих унаслідок залізничної катастрофи поблизу міста Урда 28 жовтня, серед них – четверо громадян США, повідомляє The Rio Times.

За даними судових органів, серед ідентифікованих загиблих 54 громадяни Іспанії та 12 іноземців із дев'яти країн. Окрім чотирьох громадян США, загинули по одному громадянину Аргентини, Канади, Чехії, Франції, Японії, Мексики, Португалії та Тунісу.

"Особу трьох загиблих досі не встановлено. За словами представників влади, родичі прибувають до Іспанії, щоб допомогти підтвердити особи загиблих особисто, а це потребує часу. Також залишаються відкритими три заяви про зникнення безвісти: щодо двох громадян Австралії та одного громадянина Японії. Влада не повідомляла, чи йдеться про тих самих трьох осіб, особи яких серед загиблих ще не встановлені", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше видання El Español із посиланням на дані служби цивільного захисту інформувало про зіткнення двох швидкісних пасажирських потягів компаній Renfe та Iryo на залізничній ділянці між населеними пунктами Лос-Єбенес та Урда в іспанській провінції Толедо. Аварія сталася під час руху потягів за маршрутом Мадрид – Севілья.