В Україні планують створити три нових пластових вишкільних центри до 2030р

Кабінет міністрів затвердив план реалізації Концепції сприяння розвитку пластового, скаутського руху в Україні та за її межами у 2027-2035 роках.

Згідно з розпорядженням №1150 від 28 жовтня, за 2027-2030 роки планується створити три нових обласних пластових вишкільних центри у Вінницькій, Закарпатській і Харківській областях, а в 2027-2029 роках – 10 таборових центрів Пласту на базі обласних пластових вишкільних центрів для реалізації пластової освітньої (навчальної) програми за пластовим методом у польових умовах.

Передбачається, що у 2028-2035 роках буде утворено 8 консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади та 30 при органах місцевого самоврядування.

Також у наступному році планується запустити реєстр пластової, скаутської, сумівської інфраструктури (домівок, осель) за межами України, а також створити для пластових, скаутських громадських об'єднань механізмів застосування пільгової орендної плати та передачі в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону.

Крім того, до 2029 року передбачається розроблення та затвердження сертифікованих програм у закладах вищої освіти для пластових виховників та скаутлідерів про принципи організаційної побудови, реалізації відповідних освітніх (навчальних) програм за пластовим і скаутським методами.

Як повідомлялося, на початку вересня президент України Володимир Зеленський затвердив Концепцію сприяння розвитку пластового, скаутського руху в Україні та за її межами у 2027-2035 роках. Зокрема, Україна масштабуватиме пластовий рух і планує спрямувати на це понад 60 млн грн.