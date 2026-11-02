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Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 8, одна людина загинула

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Кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 8, одна людина загинула
Фото: Харківська ОВА

В Ізюмі збільшилася кількість людей, що звернулися по меддопомогу після російського авіаудару, серед них 11-річний хлопець, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наразі відомо про одну загиблу людину... Постраждали, попередньо, 8 людей, серед яких 11-річний хлопчик", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, зафіксовано влучання одного з КАБів у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з 1 по 3 поверхи. Ще один КАБ поцілив у 4-поверховий житловий будинок.

Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, 2 магазини, 6 автомобілів. Огляд території триває.

Як повідомлялося, внаслідок ранкового російського авіаудару по Ізюму одна людина, щонайменше ще троє постраждали. Місто знеструмлене через пошкодження високовольтних ліній електропередач.

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#ізюм #постраждалі #харківська
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