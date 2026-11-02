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Зеленський подякував Меланії Трамп за сприяння гуманітарній операції в Олешках та допустив нові локальні перемир'я

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Зеленський подякував Меланії Трамп за сприяння гуманітарній операції в Олешках та допустив нові локальні перемир'я
Фото: https://t.me/OBiloshytskiy

Президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за координацію гуманітарної операції в Олешках Херсонської області та висловив сподівання, що вона зможе сприяти досягненню інших локальних перемир'їв в Україні.

Відповідаючи на запитання про можливість застосування такої моделі на інших ділянках фронту та роль першої леді США в досягненні перемир'їв меншого масштабу, Зеленський зазначив, що не знає, скільки таких кроків вдасться реалізувати.

"Але якщо перша леді зможе це зробити, зможе продовжувати, це буде дуже корисно. Я їй дуже вдячний", – сказав глава держави в інтерв'ю для Fox News.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки, який діяв в 27 жовтня за координації першої леді США Меланії Трамп, завершився у неділю після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів.

Згодом перша леді США Меланія Трамп зазначила, що планове гуманітарне перемир'я у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#зеленський #меланія_трамп #операції #олешки #гуманітарні
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