Зеленський: Я маю говорити Трампу правду – США не мають допомагати Росії, а президент – Путіну

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності відверто говорити американському лідеру Дональду Трампу про реальну ситуацію в Україні та заявив, що США не повинні допомагати Росії, а американський президент – очільнику Кремля Володимиру Путіну.

В інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи не побоюється він, що Трамп може сприйняти його заяви як спробу тиску на американського президента або суспільство США, Зеленський зазначив, що не вважає відвертість із партнерами проблемою.

"Мене не турбує, коли я ділюся правдою з партнерами. Наші країни є великими партнерами. Американське суспільство – великий прихильник України. Саме тому я маю говорити президенту правду, розповідати про реальну ситуацію: Америка не може допомагати Росії. Президент не може допомагати Путіну", – сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу на наслідки російських ракетних і дронових атак по Україні. За його словами, минулої ночі під ударом опинилися чотири окремі регіони, основними цілями стали об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого сотні тисяч людей залишилися без електроенергії.

Зеленський зазначив, що в Києві повітряні тривоги лунали протягом усієї ночі, а багато людей перечікували небезпеку в метрополітені.