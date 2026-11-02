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Міносвіти та Спілка ректорів підписали меморандум про співпрацю

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Міністерство освіти і науки України та громадська організація "Спілка ректорів закладів вищої освіти України" підписали меморандум про співпрацю.

"Предметом цього меморандуму є співпраця та координація дій сторін у сфері забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців, створення конкурентоспроможної системи вищої освіти, забезпечення широкої взаємодії закладів вищої освіти з науковим та підприємницьким секторами, формування духовного та освітнього потенціалу нації на основі створення конструктивної і ефективної системи взаємодії між Міністерством освіти і науки України, закладами вищої освіти та стейкхолдерами", – йдеться в документі, який опубліковано на сайті Спілки.

Зазначається, що сторони співпрацюють за такими напрямами: удосконалення нормативно-правової бази у сфері вищої освіти; створення умов для забезпечення національної економіки та інших сфер суспільного життя кваліфікованими фахівцями; підвищення якості освіти, впровадження інноваційних технологій в освітній процес; приведення змісту освіти у відповідність до потреб суспільства і економіки, зокрема шляхом розроблення і вдосконалення стандартів вищої освіти; вивчення та прогнозування потреб ринку праці та врахування їх в підготовці фахівців; удосконалення системи професійної орієнтації; створення умов для інтеграції системи вищої освіти України у світовий та європейський освітньо-науковий простір; удосконалення системи підготовки наукових та науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти, підвищення їх соціального статусу; удосконалення системи фінансування закладів вищої освіти та розподілу бюджетних коштів між ними.

Співпраця за зазначеними напрямами здійснюється у таких формах: проведення спільних зустрічей і консультацій з питань реалізації положень меморандуму та актуалізації напрямів співробітництва; обмін інформацією з актуальних питань стану та перспектив розвитку вищої освіти; участь у розробленні, опрацюванні та експертизі нормативно-правових актів з питань вищої освіти; організація спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів; проведення спільних прес-конференцій, брифінгів, поширення прес- релізів; інші форми взаємодії за погодженням сторін.

ГО "Спілка ректорів закладів вищої освіти України" очолює голова Вченої ради Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куліков.

Як повідомлялося, Спілка ректорів направила листа прем'єр-міністру України, в якому виступила проти наділення наглядових рад університетів правом розпоряджатися майном, коштами закладів вищої освіти, призначати і звільняти керівників цих вишів.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#виші #міносвіти #ректори
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