Зеленський заявив, що Україна не припинятиме удари по НПЗ РФ без припинення російських атак на енергетику

Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, якщо РФ не припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Ми пояснили, що не можемо не відповідати після російських атак на нашу енергетику, після того, як Росія вбиває наших людей, атакує нашу електроенергетику, газову інфраструктуру, нафтопереробні заводи – усе. Ми сказали: якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські нафтопереробні заводи, тоді вони не повинні атакувати нашу енергетичну систему", – сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона неодноразово обговорювала з президентом США Дональдом Трампом та його командою питання ударів по російських НПЗ.

Водночас Зеленський запропонував альтернативу – постачання Україні ракет Patriot для захисту енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що Україна готова самостійно оплатити їх.

"Якщо ви хочете, щоб ми протягом одного місяця не атакували їхні нафтопереробні заводи, надайте нам Patriot на один місяць", – заявив президент.