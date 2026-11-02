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ВАКС виніс вирок ексзаступниці голови ДМС

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ВАКС виніс вирок ексзаступниці голови ДМС

(оновлена)

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав винною та засудив ексзаступницю голови Державної міграційної служби (ДМС) Діну Пімахову до 9 років позбавлення волі, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"2 листопада 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишній Першій заступниці Голови Державної міграційної служби України. Її визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України (прохання надати та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у понеділок.

За даними громадської організації Transparency International Ukraine, мовиться про ексзаступницю голови ДМС Діну Пімахову.

За версією слідства, у червні 2017 року вона під час зустрічі зі знайомим попросила про $1,8 тис. хабаря за оформлення документів для законного перебування на території України громадянина В’єтнаму. Пімахова отримала ці кошти, а потім попросила ще $30 тис. за пришвидшене отримання громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальним походженням.

Як повідомила САП, вироком суду їй призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, зазначені у п. 1, пп. "а", "в" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", окрім виборних, на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна. 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#громадянство #хабар #вирок #пімахова
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