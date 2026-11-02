Спілка ректорів у листі до прем'єра виступила проти широких повноважень наглядових рад університетів

ГО "Спілка ректорів закладів вищої освіти України" направила листа прем'єр-міністру України, в якому виступила проти наділення наглядових рад університетів правом розпоряджатися майном, коштами закладів вищої освіти, призначати і звільняти керівників цих вишів.

"Ми неодноразово застерігали представників влади від непродуманих кроків, реформ, що ведуть до зниження якості освітніх і дослідницьких процесів, дестабілізують ситуацію в колективах, які і так потерпають від лихоліття війни. Громадськість турбує некерований вплив окремих громадських організацій, осіб, які зловживають ініціюванням так званих "реформ", на які попереднє керівництво міністерства спрямувало до 50 мільярдів гривень грантових коштів, кредитів Світового банку і т.п. Результати цих "реформ" або невідомі суспільству, або є дуже сумнівними", – йдеться в заяві організації.

Зокрема, зазначається, що членів Спілки обурило бажання групи осіб перебрати на себе вплив на керівництво університетів шляхом запровадження управління через посилення діяльності наглядових рад.

У зв'язку з цим, спілка направила листа прем'єр-міністру України, в якому рішуче виступила проти наділення наглядових рад правом розпоряджатися майном, коштами закладів вищої освіти, призначати і звільняти керівників цих закладів.

"Практично вчені ради, конференції трудових колективів, органи студентського самоврядування позбавляються впливу на стан справ, а всі викладачі, вчені, співробітники, студенти позбавляються права обирати і відкликати керівника університету", – додали в ГО.

В той же час, на думку президентки Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенії Семенової, Спілка ректорів – це скандальна ГО, яка відома своїми висловлюваннями проти реформ в освіті.

"Пів року тому вони виступили із заявою про необхідність скасування реформи старшої школи. Потім з'ясувалося, що ніхто із ректорів університетів насправді під цією заявою не підписувався і в очі її не бачив. Членами ГО є не університети, а фізичні особи, частина з яких не є керівниками універів. Ну коротше, це не представницький орган, а клуб за інтересами", – написала вона в мережі Facebook після зустрічі Спілки з керівництвом Міносвіти.

На це в Спілці заявили про нападки "окремих радикалів, керівників закладів освіти, які призначені з порушенням чинного законодавства та чинять відвертий тиск на керівництво Міністерства освіти і науки України через окремих народних депутатів України та певні політичні сили".

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

6 жовтня 2026 року Трофименко заявив, що Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах. В свою чергу міністр освіти Андрій Бутенко вважає, що зарано оцінювати на проміжному етапі результати експерименту.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Міносвіти пропонує запустити ще на два роки дещо видозмінений експериментальний проект щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти. Зокрема, проєктом акту пропонується знову реалізувати протягом двох років експеримент за участю Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які вже брали участь у попередньому експерименті, що тривав попередні два роки. Інші університети державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти, зможуть ініціювати приєднання до посиленої моделі за рішенням ученої ради, а також міністерство зможе самостійно ініціювати приєднання до посиленої моделі закладу, щодо якого встановлено ознаки кризового стану.

Наприкінці жовтня, після зустрічі зі Спілкою ректорів, в Міністерстві освіти і науки заявили, що не планують масового включення університетів до експерименту із посилення ролі наглядових рад в закладах вищої освіти.