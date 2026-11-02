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КМДА: "Синя" та "червона" лінії метро працюють у звичайному режимі, на "зеленій" поїзди не курсують між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір"

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На "зеленій" лінії метро між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" наразі поїзди не курсують, "синя" та "червона" лінії працюють у звичайному режимі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений у звичайному режимі. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова". На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" наразі поїзди не курсують", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у понеділок.

Раніше повідомлялося, що на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово було призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

Також призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#робота #метро #київ
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