КМДА: "Синя" та "червона" лінії метро працюють у звичайному режимі, на "зеленій" поїзди не курсують між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір"

На "зеленій" лінії метро між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" наразі поїзди не курсують, "синя" та "червона" лінії працюють у звичайному режимі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений у звичайному режимі. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова". На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" наразі поїзди не курсують", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у понеділок.

Раніше повідомлялося, що на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово було призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

Також призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.