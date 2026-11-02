КМДА повідомила про зміни у роботі метрополітену – у звичайному режимі працює тільки "синя" лінія метро

На "зеленій" лінії метро між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений, "синя" – працює у звичайному режимі, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", – йдеться у повідомленні КМДА в Телеграмі у понеділок.

На "червоній" лінії наразі поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". "Синя" лінія працює у звичайному режимі.

Також призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на просп. Відрадному.