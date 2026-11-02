Петиція до президента про пільгове обчислення вислуги років за час перебування в полоні набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом про пільгове обчислення вислуги років за час перебування в полоні та встановлення додаткової винагороди військовослужбовцям за час лікування захворювання, пов'язаного із захистом Батьківщини, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті президента, петицію було подано 26 серпня, станом на 2 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Кожен, хто захищав Україну, має право на справедливе ставлення держави: належне пільгове врахування стажу за період полону, гідні виплати та соціальні гарантії для військовослужбовців, які отримали захворювання під час захисту Батьківщини.

Справедливість для наших захисників – не привілей, а обов'язок держави", – йдеться у петиції активіста громадської організації "Сталеві", офіцера Морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України Павла Берсана, який 992 дні перебував у російському полоні.

Зазначається, що чинним законодавством період перебування в полоні зараховується до календарної вислуги років – місяць за місяць, і окремого пільгового коефіцієнта для часу перебування в полоні не встановлено. В той же час, періоди участі у бойових діях обчислюються в пільговому відношенні за правилом: один місяць служби за три місяці.

"Період перебування військовослужбовця в полоні нівелюється. Отже, особливі умови служби та участі в бойових діях держава враховує, а час перебування в полоні, який вбиває та нівечить назавжди і є наслідком виконання обов'язку, обчислює лише у календарному порядку", – додав автор.

У зв'язку з цим він пропонує ініціювати законодавчі зміни та встановити порядок пільгового обчислення періоду перебування в полоні з розрахунку один місяць полону за три місяці служби.

Крім того, Берсан пропонує встановити виплати додаткової винагороди у розрахунку на місяць військовослужбовцям, які у зв'язку із захворюванням, пов'язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні (отримують медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я в стаціонарних умовах) у закладах охорони здоров'я, у тому числі закордонних, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров'я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування та реабілітації після захворювання, за умови встановлення військово-лікарською комісією причинного зв'язку такого захворювання із захистом Батьківщини.