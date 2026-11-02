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Події

Одна людина загинула, щонайменше троє постраждали внаслідок авіаудару по Ізюму

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Ворог завдав авіаудару по Ізюму, одна людина загинула, є постраждалі, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Ізюмі. Постраждали щонайменше троє людей", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, КАБ поцілив у 4-поверховий житловий будинок, горять автомобілі, а також відділення пошти.

За інформацією Ізюмської міської військової адміністрації, місто повністю знеструмлене через пошкодження високовольтних ліній.

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#жертви #харківська
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