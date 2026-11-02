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КМДА: У Києві тимчасово призупинили рух метро на частині "червоної" та "зеленої" ліній через коливання напруги

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КМДА: У Києві тимчасово призупинили рух метро на частині "червоної" та "зеленої" ліній через коливання напруги

Рух поїздів на частині "червоної" та "зеленої" ліній столичного метрополітену, а також швидкісного трамваю на Борщагівській лінії тимчасово призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", – йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі вранці понеділка.

Наразі на "червоній" лінії поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", "синя" лінія працює у звичайному режимі.

Крім того, призупинено рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та проспекті Відрадному.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #метро #рух #транспорт
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