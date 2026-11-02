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РФ атакувала енергетичну та логістичну інфраструктуру Житомирщини, троє постраждалих, серед них дитина – ОВА

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РФ атакувала енергетичну та логістичну інфраструктуру Житомирщини, троє постраждалих, серед них дитина – ОВА

Об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури зазнали російських атак у семи громадах Житомирської області, внаслідок чого постраждали троє людей, серед них дитина, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"Протягом минулої доби та ночі під атакою ударних безпілотників опинилися Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська, Черняхівська громади", – написав він у Телеграм-каналі.

За словами Бунечка, російські війська цілили в об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, цивільні адміністративні приміщення та приватні будинки.

Наразі відомо про трьох постраждалих, серед яких одна дитина: "Наразі відомо про трьох постраждалих серед них одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога".

Ліквідація наслідків атак триває, на місцях працюють спеціальні служби, зазначив очільник ОВА.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #житомирська #наслідки #атаки
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