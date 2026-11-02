Унаслідок масованої атаки РФ на Одещину постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру – ОВА

П'ятеро людей постраждали внаслідок масованої російської атаки на Одеську область, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські й адміністративні приміщення та енергетичний об'єкт, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Внаслідок масованої російської атаки на Одещину пошкоджено цивільну, житлову та енергетичну інфраструктуру. За попередніми даними, п'ятеро людей постраждало. Усім надається необхідна медична допомога", – написав він у Телеграм-каналі вранці понеділка.

За словами Кіпера, внаслідок ударів пошкоджено складські та адміністративні приміщення, приватні житлові будинки, а також зруйновано будівлю пекарні.

Крім того, під ударом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Станом на ранок електропостачання частині споживачів вдалося відновити, аварійно-відновлювальні роботи тривають.