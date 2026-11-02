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Події

Поранено чоловіка через ворожу атаку на Київщині – ОВА

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Чоловік дістав поранень через ворожу атаку вночі в Обухівському районі, об'єкт енергетичної інфраструктури пошкоджено в Білоцерківському, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Обухівському районі чоловік дістав уламкове поранення шиї. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де надають усю необхідну медичну допомогу", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Також у районі виникла пожежа автомобіля. Вогонь знищив легковий автомобіль і причіп. Ще один автомобіль пошкоджено.

За даними ОВА, у Білоцерківському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київська #енергетика #постраждалий
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