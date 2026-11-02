Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

19 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
19 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, 19 людей постраждали, серед них 3-річна дитина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Васищеве Безлюдівської громади зазнали поранень 18-річний чоловік і 48-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 9 людей, серед них – 3-річна дівчинка; у м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 24 і 67 років, жінки 61 і 85 років, отримала гостру реакцію на стрес 59-річна жінка; у сел. Великий Бурлук поранено 46-річного чоловіка; у м. Лозова зазнала поранень 75-річна жінка; у с. Хижняківка Лозівської громади поранено 66-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #харківщина #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" зазнав ворожого втручання з фейком про радіаційну загрозу – ПС ЗСУ

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" у неділю ввечері, ймовірно, зазнав ворожого втручання з розсиланням хибного сповіщення, тоді як реальна раді…

Читати
Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області після нічної російської атаки, станом на вечір неділі тимчасово…

Читати
Зеленський: Рішення щодо української ППО потрібно реалізувати якнайшвидше, Україна не може чекати роки

Зеленський: Рішення щодо української ППО потрібно реалізувати якнайшвидше, Україна не може чекати роки

Українська сторона продовжує комунікувати потребу в ракетах Patriot з США, Європою та іншими партнерами, які можуть допомогти, заявив президент Украї…

Читати