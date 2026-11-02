19 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, 19 людей постраждали, серед них 3-річна дитина, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Васищеве Безлюдівської громади зазнали поранень 18-річний чоловік і 48-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 9 людей, серед них – 3-річна дівчинка; у м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 24 і 67 років, жінки 61 і 85 років, отримала гостру реакцію на стрес 59-річна жінка; у сел. Великий Бурлук поранено 46-річного чоловіка; у м. Лозова зазнала поранень 75-річна жінка; у с. Хижняківка Лозівської громади поранено 66-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.