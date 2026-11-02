Повітряні сили ЗСУ знищили й подавили 154 ворожі БпЛА цієї ночі – ПС ЗСУ

Сили оборони України в ніч на понеділок знешкодили 154 ворожі безпілотні літальні апарати, проте зафіксовані влучання засобів повітряного нападу ворога на 26 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України у Телеграм у понеділок.

"За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожий БпЛА типу Shahed (58 із них – реактивні), "Гербера", дронів інших типів", – йдеться у повідомленні.

Загалом у ніч на 2 листопада (з 18:00 1 листопада) противник атакував 193 ударними БпЛА типу Shahed (75 із них – реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на дев'яти локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили: "Понад шість ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!.. Тримаймо небо!"