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Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті транспортної інфраструктури Кіровоградщини після атаки РФ – ДСНС

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Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на об'єкті транспортної інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області після вечірньої російської атаки, люди під час удару вціліли, повідомила ДСНС у Телеграм у понеділок вранці.

"Вчора ввечері внаслідок атаки рф сталася пожежа на одному з об'єктів транспортної інфраструктури Кіровоградщини. Підрозділ ДСНС працював під постійною загрозою повторних обстрілів. Наразі пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", – йдеться в повідомленні.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#пожежа #кіровоградщина #атака
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