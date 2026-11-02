Рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті транспортної інфраструктури Кіровоградщини після атаки РФ – ДСНС

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на об'єкті транспортної інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області після вечірньої російської атаки, люди під час удару вціліли, повідомила ДСНС у Телеграм у понеділок вранці.

"Вчора ввечері внаслідок атаки рф сталася пожежа на одному з об'єктів транспортної інфраструктури Кіровоградщини. Підрозділ ДСНС працював під постійною загрозою повторних обстрілів. Наразі пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих", – йдеться в повідомленні.