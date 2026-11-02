Енергетики запровадили екстрені відключення світла у Києві та Київській області – ДТЕК

Екстрені відключення електроенергії запроваджені у Києві та Київській області в понеділок уранці за розпорядженням НЕК "Укренерго", повідомила група компаній ДТЕК у понеділок вранці у Телеграм.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – йдеться в повідомленні компанії.

В енергохолдингу уточнили, що на час застосування аварійних обмежень попередньо складені погодинні розклади електропостачання скасовуються.