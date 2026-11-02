Війська РФ уночі атакували Одесу і поранили чотирьох людей – МВА

Четверо людей дістали поранення та пошкоджені об'єкти інфраструктури і два житлові будинки внаслідок нічної російської атаки на Одесу, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Олександр Лисак у понеділок.

"Вночі ворог атакував Одесу. Четверо людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу. Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях", – написав Лисак у Телеграм.

За словами Лисака, на місцях ударів працюють профільні служби та оперативний штаб, які ліквідовують наслідки обстрілу і надають допомогу постраждалим мешканцям.