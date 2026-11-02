Енергетики повернули світло майже всім знеструмленим споживачам Дніпропетровщини – ОВА

Енергетики після майже чотирьох діб безперервних робіт відновили електропостачання майже всім споживачам Дніпропетровської області після масованих російських атак, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у понеділок.

"Енергетики повернули світло майже всім споживачам Дніпропетровщини, знеструмленим через масовані ворожі атаки. Без електрики залишаються поодинокі споживачі. Через безпекову ситуацію ремонтні бригади поки не можуть розпочати там роботи. Щойно це стане можливим – відновлять електропостачання й там", – написав Ганжа у своєму телеграм-каналі.

За словами Ганжі, тимчасово знеструмленими залишаються лише поодинокі абоненти, де початок ремонтних робіт наразі затримують безпекові загрози. Керівник області подякував фахівцям, які протягом майже чотирьох діб ліквідовували наслідки обстрілів задля повернення світла в оселі жителів регіону.

Як повідомлялося, енергетики відновили електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області після нічної російської атаки, станом на вечір неділі тимчасово знеструмленими залишаються понад 60 тис. абонентів переважно у Павлоградському районі, тоді як у Дніпрі через перевантаження енергосистеми запроваджені екстрені відключення.

Раніше, унаслідок нічних російських ударів по енергетиці Дніпропетровської області без світла залишаються майже 100 тис. споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.