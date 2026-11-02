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Сили оборони дотрималися режиму тиші в Олешках на тлі укріплення позицій окупантами – Генштаб

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Сили оборони дотрималися режиму тиші в Олешках на тлі укріплення позицій окупантами – Генштаб
Фото: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/

Підрозділи Сил оборони України забезпечили повне дотримання режиму припинення вогню для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області, тоді як російські війська використали паузу для ротації та інженерного облаштування позицій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у понеділок.

"В рамках запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей... Противник натомість використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій. За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", – ідеться в повідомленні у телеграм-каналі.

За даними Генштабу ЗСУ, завдяки дотриманню українськими військовими узгоджених домовленостей гуманітарні вантажі успішно доправили за призначенням, а мирні жителі, які виявили бажання залишити Олешки, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області, який діяв із 27 жовтня за координації першої леді США Меланії Трамп, завершився у неділю після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів.

Автор

Редактор · Політичні новини
#перемиря #олешки #генштаб
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