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Окупанти за добу втратили 936 БпЛА та 2500 осіб – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 936 БпЛА та 2500 осіб – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 2500 окупантів, один танк, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 936 безпілотних літальних апаратів, а також 371 автомобіль, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у Телеграм у понеділок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.26 склали: особового складу – близько 1 592 770 (+2500) осіб, танків – 12 452 (+1), бойових броньованих машин – 25 629 (+7), артилерійських систем – 51 801 (+46), РСЗВ – 2 251 (+2), засоби ППО – 1 731 (+1), літаків – 452 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 3 063 (+9), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 592 541 (+936), крилаті ракети – 5 140 (+0), кораблі/катери – 35 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 169 110 (+371), спеціальна техніка – 4 863 (+2)", – йдеться у повідомленні.

 

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Редактор · Політичні новини
#окупанти #генштаб #статистика
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