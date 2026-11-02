2 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Ще сьогодні День "Розфарбуй світ у помаранчевий", подія, що має надзвичайно важливу мету: підвищити обізнаність про важке та маловідоме захворювання — CRPS/RSD, або Комплексний регіональний больовий синдром; День динамічної нешкідливості.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

У католиків День усіх померлих вірних.

День 1715 Російська агресія - Day 1715 Russian aggression

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 68 / 163.

Метою ініціаторів дня боротьби з безкарністю є привернення уваги до проблем тих, хто зазнав погроз або тиску за використання свого права на свободу голосу. Також члени асоціації наголошують, що замовчування випадків насильства породжує безкарність та провокує наступні беззаконні дії. Вони наводять факти, згідно з якими 90% випадків вбивств журналістів за останнє десятиліття залишилися нерозкритими, а їхні кати та вбивці й досі залишаються непокараними.

День "Розфарбуй світ у помаранчевий"

Кожного року, у перший понеділок листопада, світ занурюється в помаранчеві кольори. Будівлі підсвічуються теплими відтінками, вулицями крокують люди в яскравому одязі, а соціальні мережі наповнюються фото з помаранчевими стрічками. Сама природа в ці осінні дні фарбує все у помаранчевий. Це — День "Розфарбуй світ у помаранчевий", міжнародна подія, що має надзвичайно важливу мету: підвищити обізнаність про важке та маловідоме захворювання — CRPS/RSD, або Комплексний регіональний больовий синдром. День "Розфарбуй світ у помаранчевий" — міжнародна підтримка людей, які щодня живуть із нестерпним болем.

За шкалою McGill Pain Index, CRPS вважається одним із найболючіших станів, навіть у порівнянні з ампутацією, пологами чи раковими болями. Водночас багато хто — як медики, так і пацієнти — роками не можуть поставити правильний діагноз, адже CRPS досі залишається недостатньо дослідженим і розпізнаваним.

День динамічної нешкідливості

Цей термін був придуманий Джеєм Діншахом, засновником веганської спільноти у США. Він взяв за основу концепцію ненасильства Махатми Ганді, коли людина повинна заподіювати найменшу шкоду, водночас видаляти біль та замінятии його добротою й турботою про людей.

Народилися в цей день:

145 років від дня народження Остапа Грицая (1881–1954), українського поета, письменника, перекладача, критика, літературознавця, журналіста, педагога;

135 років від дня народження Олександра Івановича Маркуша (1891–1971), українського письменника, перекладача, фольклориста, видавця, педагога;

125 років від дня народження Костянтина Григоровича Косенка (1901–1984), українського хіміка, громадського діяча (США);

100 років від дня народження Дмитра Моторного (1927-2018), новатора сільськогосподарського виробництва, Героя України;

80 років від дня народження Олеся Миколайовича Харченка (1946), українського співака.

Ще цього дня:

1914 - Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії;

1921 - Рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дала бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;

1938 - Угорське королівство захопило південні частини Словаччини і Карпатської України;

2000 - У лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;

2015 - Представлено проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Церковне свято

День пам'яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста

Цього дня вшановують пам'ять святих Ахиндина, Пигасія і з ними 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство в 4 столітті в Персії за часів імператора Шапура II, витримавши жорстокі тортури. Їхній подвиг є прикладом стійкості, вірності та свідчення про віру в Христа.

День усіх померлих вірних

2 листопада, після католики відзначають День усіх померлих вірних. Це свято йде наступним за Днем всіх святих. Традиційно цього числа християни відвідують могили своїх рідних, приносять до них квіти та ставлять свічки. У цей день у церквах відправляються панахиди.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Маркіян.

З прикмет цього дня:

Бездоріжжя на дорогах — тепла погода стоятиме до грудня; хмари проти вітру пливуть — буде снігопад; почути крик снігурів — до швидкого морозу; небо похмуре — чекайте на відлигу.

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