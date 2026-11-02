Гуманітарна місія під час перемир'я в Олешках дала змогу евакуювати майже 800 людей – Меланія Трамп

Планове гуманітарне перемир'я у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів, повідомила перша леді США Меланія Трамп у ніч на понеділок.

"Місія була успішною, забезпечивши доставку критичної допомоги до регіону та евакуацію майже 800 осіб. Від імені Америки я вітаю Росію та Україну за їхнє лідерство та співпрацю щодо перемир'я в Олешках. Сподіваюся, Олешки стануть основою для тривалого миру між обома націями", – написала вона у соцмережі X.

Трамп нагадала, що режим припинення вогню діяв у заплановані терміни з 27 жовтня по 1 листопада 2026 року.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області, який діяв із 27 жовтня за координації першої леді США Меланії Трамп, завершився у неділю після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів.

Джерело: https://x.com/MELANIATRUMP/status/2117033555863949706?a=2S5R2IQBZBxPbwu-AEo&s=20