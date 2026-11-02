Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Гуманітарна місія під час перемир'я в Олешках дала змогу евакуювати майже 800 людей – Меланія Трамп

1 хв читати
Додати як джерело

Планове гуманітарне перемир'я у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів, повідомила перша леді США Меланія Трамп у ніч на понеділок.

"Місія була успішною, забезпечивши доставку критичної допомоги до регіону та евакуацію майже 800 осіб. Від імені Америки я вітаю Росію та Україну за їхнє лідерство та співпрацю щодо перемир'я в Олешках. Сподіваюся, Олешки стануть основою для тривалого миру між обома націями", – написала вона у соцмережі X.

Трамп нагадала, що режим припинення вогню діяв у заплановані терміни з 27 жовтня по 1 листопада 2026 року.

Як повідомлялося, гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області, який діяв із 27 жовтня за координації першої леді США Меланії Трамп, завершився у неділю після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів.

Джерело: https://x.com/MELANIATRUMP/status/2117033555863949706?a=2S5R2IQBZBxPbwu-AEo&s=20

Автор

Редактор · Політичні новини
#евакуація #олешки #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" зазнав ворожого втручання з фейком про радіаційну загрозу – ПС ЗСУ

Мобільний застосунок "Повітряна тривога" у неділю ввечері, ймовірно, зазнав ворожого втручання з розсиланням хибного сповіщення, тоді як реальна раді…

Читати
Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області після нічної російської атаки, станом на вечір неділі тимчасово…

Читати
Зеленський: Рішення щодо української ППО потрібно реалізувати якнайшвидше, Україна не може чекати роки

Зеленський: Рішення щодо української ППО потрібно реалізувати якнайшвидше, Україна не може чекати роки

Українська сторона продовжує комунікувати потребу в ракетах Patriot з США, Європою та іншими партнерами, які можуть допомогти, заявив президент Украї…

Читати