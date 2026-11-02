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Мобільний застосунок "Повітряна тривога" поступово відновлює роботу після кібератаки – розробники

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Мобільний застосунок "Повітряна тривога" у ніч на понеділок поступово відновлює функціонування після ворожої кібератаки та знову надсилає сповіщення користувачам, повідомила команда розробників сервісу у ніч на понеділок.

"Поступово повертаємо в роботу застосунок "Повітряна тривога" після кібератаки. Наразі на карті доступна інформація про жовтий і червоний рівні небезпеки (дронова і масована дронова/ракетна відповідно). Також приходять push-сповіщення про тривоги. Тимчасово призупинено відображення цілей на карті", – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

За інформацією розробників, технічна команда впроваджує додаткові заходи кіберзахисту задля уникнення подібних інцидентів у майбутньому. Фахівці також запевнили у повній безпеці для користувачів, оскільки сервіс функціонує в анонімному режимі без збору чи зберігання персональних даних громадян.

Раніше, мобільний застосунок "Повітряна тривога" у неділю ввечері, ймовірно, зазнав ворожого втручання з розсиланням хибного сповіщення, тоді як реальна радіаційна загроза повністю відсутня.

Як повідомлялося, мобільний застосунок "Київ Цифровий" та вулична система оповіщення у столиці функціонують у штатному режимі й інформуватимуть громадян про небезпеку в разі виникнення загрози на тлі ворожого втручання в роботу застосунку "Повітряна тривога".

Джерело: https://t.me/air_alert_ua/338382

Автор

Редактор · Політичні новини
#відновлення #хакери #атака #застосунок
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