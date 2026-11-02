Падіння ворожого БпЛА поранило людину і пошкодило чотири будинки у Кременчуцькому районі – ОВА

Одна людина дістала травми та чотири приватні будинки зазнали пошкоджень унаслідок падіння російського безпілотного літального апарата у Градизькій громаді Кременчуцького району Полтавської області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич у неділю.

"У Градизькій громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА впав на території приватного домоволодіння. Пошкоджено 4 прилеглих будинки та автомобілі. Одна людина отримала травми. Їй надали допомогу на місці", – написав очільник ОВА у телеграм-каналі.

Крім того, за даними Дяківнича, у Лохвицькій громаді уламки ворожого безпілотника пошкодили житловий будинок, мешканці під час інциденту вціліли.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35226