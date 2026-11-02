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Застосунок "Київ Цифровий" і вулична система оповіщення столиці працюють у штатному режимі – КМДА

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Мобільний застосунок "Київ Цифровий" та вулична система оповіщення у столиці функціонують у штатному режимі й інформуватимуть громадян про небезпеку в разі виникнення загрози на тлі ворожого втручання в роботу застосунку "Повітряна тривога", повідомила Київська міська державна адміністрація у неділю.

"Застосунок Київ Цифровий і вулична система оповіщення в столиці працюють у штатному режимі та сповіщатимуть про повітряну тривогу в разі виникнення загрози. Наразі в Києві повітряної тривоги немає... Жодної радіаційної загрози немає", – йдеться в повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Столична влада нагадала, що актуальні сповіщення про оголошення та відбій повітряної тривоги оперативно публікуються в офіційному телеграм-каналі КМДА, і закликала киян зберігати спокій та орієнтуватися виключно на перевірені офіційні джерела інформації.

Як повідомлялося, раніше у неділю ввечері Повітряні сили Збройних сил України поінформували про ймовірне вороже втручання в роботу мобільного застосунку "Повітряна тривога" та спростували наявність будь-якої радіаційної загрози.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/22295

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #кмда #оповіщення
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