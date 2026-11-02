Іліяна Йотова лідирує у другому турі виборів президента Болгарії з 58,16% голосів після обробки 72,65% протоколів

Кандидатка у президенти Болгарії Іліяна Йотова у тандемі з претендентом на посаду віцепрезидента Кирилом Валчевим впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 58,16% голосів виборців після опрацювання 72,65% протоколів, повідомляє Болгарське національне телебачення з посиланням на дані Центральної виборчої комісії у ніч на понеділок.

"Станом на 1:00 ранку, після опрацьованих 72,65% протоколів дільничних виборчих комісій у окружних виборчих комісіях, результати такі: Іліяна Йотова та Кирил Валчев – 58,16%, Андрій Гюров і Георгій Кандев – 38,85%", – повідомляє болгарський мовник.

За оприлюдненими даними ЦВК Болгарії, суперник лідерки перегонів Андрій Гюров разом із кандидатом у віцепрезиденти Георгієм Кандевим посідає друге місце з підтримкою 38,85% виборців, тоді як графу "Проти всіх" у виборчих бюлетенях обрали два відсотки громадян.

Що відомо про кандидатів Іліяна Йотова колишня депутатка Європарламенту та багаторічна віцепрезидентка Болгарії при президенті Румені Радеві, Йотова балотувалася за підтримки лівоцентристських сил на чолі з Болгарською соціалістичною партією у тандемі з генеральним директором Болгарського телеграфного агентства Валчевим. Підтримуючи членство Болгарії в ЄС і захист національних інтересів Софії всередині євроспільноти, стосовно війни РФ проти України вона послідовно обстоює лінію Радева щодо негайного дипломатичного врегулювання та застережень проти прямої передачі болгарського озброєння Києву задля уникнення втягування країни у конфлікт.

Її опонент у другому турі, економіст, колишній очільник парламентської фракції реформаторської партії "Продовжуємо зміни" та ексзаступник голови Болгарського народного банку Гюров представляє прозахідний ліберальний табір і виступає за поглиблення європейської інтеграції Софії та всебічну політичну, економічну й оборонну допомогу Україні в протидії російській агресії.

Джерело: https://bntnews.bg/news/cik-pri-obraboteni-1739-ot-protokolite-iliyana-yotova-poluchava-5794-gyurov-e-vtori-s-39-1420115news.html