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Рятувальники ліквідували пожежу після російського авіаудару по складу в Запоріжжі – ДСНС

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Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю ввечері ліквідували пожежу площею 600 кв. м у складському приміщенні в Запоріжжі після російського авіаційного удару, люди під час атаки вціліли.

"Ввечері, 1 листопада, російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в обласному центрі. Рятувальники ліквідували займання на площі 600 кв. м та запобігли його розповсюдженню на більшу площу. Жертв та постраждалих немає", – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/79369

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #пожежа #авіаудар
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