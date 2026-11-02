Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів у Туреччині за участю Володимира Путіна у разі успішного посередництва турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана і виключив будь-які територіальні поступки та переговори без участі Києва, повідомив турецький телеканал CNN Türk у неділю ввечері.

"Сьогодні знову обговорювалася можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів у Туреччині. Звісно, якщо Туреччина зможе цього досягти, ми приймемо це і будемо лише раді... Так, ми готові. Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині", – сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN Türk.

За словами Зеленського, особисті контакти Ердогана з президентом США Дональдом Трампом та Путіним здатні сприяти організації переговорного процесу. Водночас президент України наголосив, що спроби інших світових лідерів вирішувати долю держави за її спиною залишаються безрезультатними та позбавленими сенсу. Коментуючи перспективи грудневого саміту G20 у США, він зазначив, що Київ отримав попередні сигнали від різних переговорників щодо ініціативи Трампа запросити Україну задля просування завершення війни та підтримає такий крок у разі надходження офіційного запрошення.

Торкаючись територіального питання та гарантій безпеки, Зеленський заявив про твердий намір України захищати власні землі на тлі переданих через американських посередників вимог РФ добровільно залишити неокуповані території, назвавши такі претензії Москви всупереч здоровому глузду. Він також вказав на абсурдність вимог російської сторони надати їй гарантії безпеки, оскільки саме Україна зазнала військового нападу з боку агресора і потребує надійного захисту.

Окремо глава держави окреслив обговорені з Ердоганом взаємні правила для гарантування мінімальної безпеки судноплавства в Чорному морі, які передбачають безперешкодний захід цивільних суден під прапором Туреччини чи інших країн до українських портів і симетричне утримання сторін від ударів по таких кораблях у портах України та РФ.

Крім того, Зеленський підтвердив законне право Сил оборони завдавати ударів по російській паливній інфраструктурі та виробництвах дизельного пального. За його оцінкою, частка РФ у світовому експорті становить лише 2,2%, тому українські атаки мають близький до нуля вплив на цінову кон'юнктуру в США та світі, тоді як глобальне здорожчання енергоносіїв і відтягування ресурсів зумовлені бойовими діями на Близькому Сході, де Москва вже виступає прямим союзником Ірану попри м'яку риторику Вашингтона.

Джерело: https://t.me/ClashReport/103854

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