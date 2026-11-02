Гуманітарний режим тиші в Олешках завершився після доставки допомоги та евакуації цивільних – Лубінець

Гуманітарний режим припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області, який діяв із 27 жовтня за координації першої леді США Меланії Трамп, завершився у неділю після успішної доставки допомоги та евакуації мирних жителів, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у неділю.

"Режим тиші, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, завершився. Це був важливий етап спільної гуманітарної роботи разом із Уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою за координації Першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов'язань. Це дало можливість доставити гуманітарну допомогу до Олешок і допомогти цивільним мешканцям, які хотіли безпечно залишити місто", – написав омбудсман у телеграм-каналі.

За словами Лубінця, наразі українська сторона спільно з російською омбудсманкою опрацьовує можливості для продовження аналогічних гуманітарних заходів задля збереження дієвого механізму взаємодії та подальшого порятунку людей.

Як повідомлялося, з 3:00 вівторка, 27 жовтня, до неділі, 1 листопада, у визначеному районі тимчасово окупованих Олешків та прилеглих населених пунктів діяв режим припинення вогню за посередництва Ватикану та першої леді США Меланії Трамп. Раніше у неділю Трамп відзначила, що перемир'я забезпечило місцевим жителям доступ до продовольства, питної води, ліків і вільного пересування, та висловила сподівання, що Олешки стануть відправною точкою для тривалого миру.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12976