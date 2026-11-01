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Кількість постраждалих у Козятині на Вінниччині зросла до шістьох зокрема чотирьох дітей – поліція

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Кількість постраждалих унаслідок російського удару по території навчального закладу в Козятині Вінницької області зросла до шістьох осіб, серед яких четверо дітей, водночас жертвами атаки стали двоє людей, повідомила Патрульна поліція України у неділю.

"У Козятині ворог вдарив по території навчального закладу: двоє загиблих, шестеро постраждалих, серед них четверо дітей. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі навчального закладу. Ми надавали домедичну допомогу травмованій жінці, однак, на жаль, попри зусилля медиків, вона померла в лікарні", – йдеться в повідомленні правоохоронців у телеграм-каналі.

За даними відомства, екіпажі патрульної поліції також доправили до медичного закладу двох травмованих дітей і забезпечили безперешкодний проїзд транспорту екстрених служб до місця влучання.

Як повідомлялося, у неділю російський безпілотник поцілив по території гуртожитку професійного училища в Козятині Вінницької області. Начальниця Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна раніше інформувала про двох загиблих, однією з яких виявилася 13-річна дівчинка, та чотирьох поранених, зокрема двох п'ятирічних дівчаток, 16-річного юнака і 24-річного чоловіка.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/14896

Автор

Редактор · Політичні новини
#удар #козятин #постраждалі
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