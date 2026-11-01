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Глави МЗС України та Канади обговорили припинення вогню на морі й в енергетиці та угоду про сторічне партнерство

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час телефонної розмови обговорили підсумки міністерської зустрічі G20, перспективи встановлення режимів припинення вогню в Чорному морі та енергетичному секторі, а також підготовку двосторонньої Угоди про сторічне партнерство до кінця поточного року, повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України в неділю.

"Обмінялися думками за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 та обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру для України. Окрему увагу приділили можливості встановлення режимів припинення вогню в Чорному морі та в енергетичній сфері як практичним крокам для подальшої деескалації. Також обговорили двосторонній порядок денний, зокрема наше спільне прагнення завершити роботу над Угодою про сторічне партнерство до кінця цього року", – наводить пресслужба відомства слова Сибіги у телеграм-каналі.

Крім того, глава української дипломатії висловив вдячність Канаді за послідовну допомогу українському народові, наголосивши на статусі Оттави як одного з найближчих партнерів Києва та її відданості зміцненню безпеки й стійкості України.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10895

Автор

Редактор · Політичні новини
#переговори #канада #сибіга
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