Глави МЗС України та Канади обговорили припинення вогню на морі й в енергетиці та угоду про сторічне партнерство

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час телефонної розмови обговорили підсумки міністерської зустрічі G20, перспективи встановлення режимів припинення вогню в Чорному морі та енергетичному секторі, а також підготовку двосторонньої Угоди про сторічне партнерство до кінця поточного року, повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України в неділю.

"Обмінялися думками за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 та обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру для України. Окрему увагу приділили можливості встановлення режимів припинення вогню в Чорному морі та в енергетичній сфері як практичним крокам для подальшої деескалації. Також обговорили двосторонній порядок денний, зокрема наше спільне прагнення завершити роботу над Угодою про сторічне партнерство до кінця цього року", – наводить пресслужба відомства слова Сибіги у телеграм-каналі.

Крім того, глава української дипломатії висловив вдячність Канаді за послідовну допомогу українському народові, наголосивши на статусі Оттави як одного з найближчих партнерів Києва та її відданості зміцненню безпеки й стійкості України.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10895