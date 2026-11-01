Щонайменше четверо постраждалих внаслідок масованого авіаудару по Ізюму

У неділю, з 21:00 по 21:20, ЗС РФ завдали масованого удару по Ізюму на Харківщині, застосувавши, за попередніми даними, КАБи, щонайменше 4 людей постраждали.

"Наразі відомо про чотирьох постраждалих осіб, усім надається необхідна медична допомога", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

За її інформацією, влучання зафіксовані в кількох районах Ізюму, зокрема в районі Нижнього міста , центральної частини та гори Крем'янець. Внаслідок атаки попередньо є руйнування та пошкодження приватних та багатоквартирних будинків , пошкодження на об'єктах комунальних підприємств, комунальної техніки та обладнання, ліній електропередач та газопостачання. Виникла пожежа.

Джерело: https://t.me/izyum_official/47815