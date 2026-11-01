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У передмісті Харкова вже 11 постраждалих, серед них 3-річна дівчинка

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Кількість постраждалих у Васищеві на Харківщині внаслідок російської атаки зросла до 11 людей, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Телеграм у неділю ввечері.

"Постраждали 11 людей, серед яких – 3-річна дівчинка. У більшості потерпілих діагностували гостру реакцію на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За інформацією прокуратури області, російські військові застосували реактивний ударний безпілотник типу "Герань-3". Внаслідок влучання загорілася покрівля п'ятиповерхового житлового будинку.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Васищеві постраждали 5 людей.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/31198

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Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #харківщина #атака
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