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Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

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Енергетики повернули світло більшості абонентів Дніпропетровщини на тлі екстрених відключень у Дніпрі – ОВА

Енергетики відновили електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області після нічної російської атаки, станом на вечір неділі тимчасово знеструмленими залишаються понад 60 тис. абонентів переважно у Павлоградському районі, тоді як у Дніпрі через перевантаження енергосистеми запроваджені екстрені відключення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у неділю.

"Енергетики повернули світло більшості споживачів області, знеструмлених через нічну ворожу атаку. Наразі без електрики залишаються понад 60 тисяч абонентів. Більшість із них – у Павлоградському районі... У Дніпрі через перевантаження енергосистеми запровадили екстрені відключення електроенергії", – написав Ганжа у Телеграм.

За інформацією Ганжі, ліквідацію наслідків обстрілів продовжують понад 20 аварійних бригад. Керівник області подякував фахівцям за роботу в умовах негоди та загрози повторних ударів і закликав жителів регіону ощадливо споживати електроенергію задля зменшення навантаження на мережу.

Як повідомлялося, унаслідок нічних російських ударів по енергетиці Дніпропетровської області без світла залишаються майже 100 тис. споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #відновлення #енергетика
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