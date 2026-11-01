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Війська РФ атакували Запоріжжя FPV-дроном, поранено двох людей – ОВА

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Війська РФ атакували Запоріжжя FPV-дроном, поранено двох людей – ОВА
Фото: Запорізька ОДА

Війська РФ у неділю завдали удару FPV-дроном по Запоріжжю, внаслідок чого дістали уламкові поранення 20-річна дівчина та 18-річний хлопець, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у неділю.

"Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Травмовані 20-річна дівчина та 18-річний хлопець. Обоє отримали осколкові поранення. Попередньо, їхній стан нетяжкий. Постраждалим надають необхідну допомогу", – написав він у телеграм-каналі.

За попередніми даними Семікіна, стан обох потерпілих оцінюють як легкий або середньої тяжкості, медики вже надають їм необхідну допомогу.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #поранені #fpv
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