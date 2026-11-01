Війська РФ атакували Запоріжжя FPV-дроном, поранено двох людей – ОВА

Війська РФ у неділю завдали удару FPV-дроном по Запоріжжю, внаслідок чого дістали уламкові поранення 20-річна дівчина та 18-річний хлопець, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у неділю.

"Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Травмовані 20-річна дівчина та 18-річний хлопець. Обоє отримали осколкові поранення. Попередньо, їхній стан нетяжкий. Постраждалим надають необхідну допомогу", – написав він у телеграм-каналі.

За попередніми даними Семікіна, стан обох потерпілих оцінюють як легкий або середньої тяжкості, медики вже надають їм необхідну допомогу.