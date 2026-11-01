Україна наступного тижня очікує збільшення постачання генераторів та енергообладнання з Туреччини

Україна вже наступного тижня розраховує на збільшення обсягів постачання генераторів та іншого енергетичного обладнання за підсумками переговорів президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Стамбулі, повідомив міністр інфраструктури України Микола Калашник у неділю.

"У Стамбулі президенти України й Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили безпекову й економічну співпрацю, енергетику та інфраструктуру. Один із важливих результатів – уже наступного тижня Україна очікує збільшення постачання генераторів та іншого енергетичного обладнання. Це особливо важливо зараз, коли росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру наших громад", – написав він у телеграм-каналі.

За словами Калашника, сторони також працюють над відновленням безпечного цивільного судноплавства в Чорному морі, що має стратегічне значення для функціонування українських портів і міжнародної торгівлі.

Крім того, під час візиту Калашник разом із заступником керівника Офісу президента України Олексієм Соболевим узяв участь у зустрічі представників українського й турецького бізнесу. До обговорення долучилися делегати енергохолдингу ДТЕК, НАК "Нафтогаз України", групи "Метінвест", компанії "Українська бронетехніка", спілки Diia.City Union, а також провідних турецьких підприємств у галузях будівництва, енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу.

Під час заходу українська сторона презентувала можливості для залучення турецького бізнесу до відбудови інфраструктури України. Серед ключових пріоритетів визначено інвестиції в портову галузь, автошляхи та залізницю, оновлення локомотивного парку, модернізацію колій, а також реалізацію планів стійкості громад із забезпеченням резервного тепло- й водопостачання.