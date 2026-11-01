П'ятеро постраждалих через удари по Васищеву Харківської області – ОВА

Збройні сили Російської Федерації атакували безпілотниками Васищеве на Харківщині, 5 людей постраждали, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у неділю ввечері.

"Внаслідок обстрілу постраждали 18-річний хлопець та 48-річна, 67-річна, 33-річна і 71-річна жінки.", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, зафіксовано влучання в дах п'ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено два приватних житлових будинки. Локалізовано пожежу теплиці на площі 20 м кв.

Раніше, ЗС РФ завдали удару по Лозівській громаді (Харківська обл), було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, одна людина постраждала.