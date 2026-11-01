Держсекретар США Рубіо поставив під сумнів близькість мирної угоди щодо України і захистив контакти США з РФ

Державний секретар США Марко Рубіо на підсумковій пресконференції зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті 31 жовтня поставив під сумнів досягнення швидкої мирної угоди щодо припинення війни РФ проти України та в закритих розмовах із західними дипломатами скептично оцінив імовірність приїзду Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, повідомляє "Радіо Свобода" у неділю.

"Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми й намагаємося з'ясувати... Не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів", – наводить видання слова Марко Рубіо.

За словами Рубіо, спецпосланці президента США Дональда Трампа, зокрема Джаред Кушнер та Стів Віткофф, приділяють значну увагу питанням України й Ірану, проте більш реалістичною короткостроковою метою Вашингтона наразі виглядає досягнення домовленості про припинення вогню в Чорному морі задля гарантування світової продовольчої та енергетичної безпеки. Водночас держсекретар назвав війну вкрай руйнівною та зазначив, що щомісячні втрати армії РФ загиблими становлять близько 20 тис. осіб, а подальше затягування бойових дій ускладнює майбутню відбудову України.

Як розповіли "Радіо Свобода" троє європейських посадовців на умовах анонімності, під час закритих консультацій у межах дводенного міністерського засідання G20 в Атланті Рубіо висловив сумніви щодо укладення мирної угоди в найближчі місяці та зазначив, що захоплення всього Донбасу залишить територіальні амбіції Кремля незадоволеними. Крім того, за даними джерел, очільник Держдепартаменту охарактеризував вступ України до НАТО у короткостроковій перспективі як малореалістичний і такий, що викликає спротив Путіна.

Коментуючи запрошення російського керівництва на заходи G20, Рубіо виступив на захист прямих дипломатичних контактів із Москвою задля пошуку шляхів врегулювання та запобігання ядерній ескалації. За його словами, в Атланті він провів коротку розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим без формальної двосторонньої зустрічі, під час якої сторони порушили питання можливого контакту лідерів США та РФ на полях майбутнього саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, залишивши відкритим питання участі Путіна в грудневому саміті G20 на курорті Трампа Doral у Флориді.

Присутність Лаврова на зустрічі в Атланті спричинила бойкот традиційного спільного фотографування з боку низки делегацій та його подальше скасування, а висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас звинуватила російського міністра у поширенні вигаданих наративів про війну на тлі інтенсивних ударів РФ по Україні. За підсумками дводенного засідання глави дипломатій G20 завершили роботу без ухвалення спільного комюніке через розбіжності щодо України, Близького Сходу, торгівлі та морської безпеки.